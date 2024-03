Comincia Indian Wells: dalle 20 LIVE su Sky Sport

Inizia oggi il primo Masters 1000 della stagione tennistica, da seguire fino a domenica 17 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Jannik Sinner al maschile e Jasmine Paolini al femminile guidano la pattuglia azzurra in California dove tornano anche Nadal e Djokovic. La guida al torneo

Si alza il sipario sul torneo di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 17 marzo. Il primo appuntamento di un marzo all'insegna del cemento statunitense con il Sunshine Double: Indian Wells prima, Miami poi. Si parte dalla California, primo mille stagionale per gli uomini e terzo per le donne. I riflettori saranno puntati su Jannik Sinner, ancora imbattuto nel 2024 e semifinalista un anno fa nella Coachella Valley. L'azzurro è tra i favoriti alla vittoria finale insieme a Novak Djokovic (testa di serie numero 1 e assente da Indian Wells da cinque anni), Carlos Alcaraz (numero 2, campione uscente) e Daniil Medvedev (numero 4 e finalista 2023). Nel tabellone maschile si rivedrà anche Rafa Nadal, tre volte vincitore a Indian Wells in carriera e assente a Melbourne per infortunio. Oltre a Sinner, altri cinque italiani sono presenti nel torneo maschile: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini (wild card). Nel tabellone femminile sarà Iga Swiatek la testa di serie numero uno (un successo a Indian Wells, nel 2022), seguita da Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina (vincitrice nell’edizione 2023). Cinque le azzurre al via: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Camila Giorgi.