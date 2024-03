Lo spagnolo annuncia sui social il forfait dal Masters 1000 di Indian Wells. "Non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante". Raonic sfida al suo posto l'indiano Nagal

Rafa Nadal si ritira dal Masters 1000 di Indian Wells, come annunciato in un psot affidato ai social."Non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi" ha scritto il tennista spagnolo. Salta, dunque, l'atteso primo turno contro Milos Raonic, che affronterà l'indiano Sumit Nagal. "Sapete tutti quanto mi piaccia giocare qui, è una delle ragioni per cui sono venuto molto presto per allenarmi e cercare di essere pronto - ha scritto -. Ho lavorato duro, mi sono allenato, mi sono anche messo alla prova questo weekend ma non mi sento pronto per giocare al massimo livello un torneo così importante. E' una decisione difficile, mi mancherete”. Nadal non gioca dal torneo di Brisbane: ha rinunciato agli Australian Open a causa di una microlacerazione muscolare.