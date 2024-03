Sarà un super giovedì al Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sette azzurri oggi in campo: tre uomini (Sonego, Cobolli e Fognini) e quattro donne (Errani, Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto). Tutti gli appuntamenti

Sarà un giovedì a tinte azzurre al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata con sette italiani in campo tra il torneo maschile (3) e quello femminile (4). Tra gli uomini riflettori su Lorenzo Sonego. Reduce dal ko contro Medvedev a Dubai e scivolato fuori dalla top 50, il torinese affronta il serbo Miomir Kecmanovic, n. 47 al mondo. Poi sarà doppia sfida Italia-Spagna con Cobolli e Fognini (per Fabio è la 15^ partecipazione al torneo di Indian Wells) opposti a Carballes Baena e Zapata Miralles. Tra le donne, invece, particolare attenzione per il match di Sara Errani, entrata in tabellone dalle qualificazioni, contro Naomi Osaka, rientrata in questa stagione nel circuito dopo un anno e mezzo di stop. Spazio anche a Lucia Bronzetti (contro la polacca Frech), Martina Trevisan (sfiderà la francese Parry) ed Elisabetta Cocciaretto (match contro la statunitense Stearns e all'orizzonte il 2° turno con Aryna Sabalenka).