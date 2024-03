Arnaldi sogna un set, ma non basta: vince Alcaraz

Arnaldi strappa un set ad Alcaraz, ma lo spagnolo esce alla distanza lasciando solo un game all'azzurro nei due parziali successivi. Fuori anche Cobolli, battuto da Carballes Baena con un doppio 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un grande primo set non basta a Matteo Arnaldi per fermare Carlos Alcaraz nel 2° turno del Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo, campione in carica sul cemento americano, ha eliminato l'azzurro in tre set: 6-7, 6-0, 6-1 lo score in 2 ore e 15 minuti. Una sfida dall'andamento particolare, lottata soltanto nel primo parziale. Arnaldi, infatti, ha iniziato bene il match, tenendo testa per un'ora ad Alcaraz e vincendo il primo set, condizionato dai 23 gratuiti dello spagnolo, al tiebreak. Poi, però, il n. 2 al mondo è uscito con forza, ha alzato il livello e ha lasciato al ligure solo un game nei due parziali successivi. Per Alcaraz è stato un test importante soprattutto dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Rio de Janeiro: "Onestamente sono sorpreso, mi sono sentito benissimo - ha spiegato lo spagnolo dopo il match - Mi sono mosso normalmente senza pensarci, è stata davvero una bella partita". Al terzo turno Carlos affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, n. 31 del seeding che nel round precedente ha eliminato il francese Lestienne.