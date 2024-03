Bronzetti al 3° turno: Kalinina ko in due set

Bronzetti accede per la seconda volta in carriera al 3° turno di un WTA 1000 battendo l'ucraina Kalinina con il punteggio di 6-3, 6-4. La riminese si regala così il match con la statunitense Coco Gauff, n. 3 al mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non solo Jasmine Paolini, c'è anche Lucia Bronzetti al 3° turno del WTA 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La riminese, n. 53 al mondo, ha battuto la testa di serie n. 32 Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 25 minuti di gioco. Una vera e propria rivincita per Bronzetti che un mese fa perse contro l'ucraina ad Abu Dhabi, ma stavolta l'esito è stato diverso. L'azzurra ha giocato un'ottima partita soprattutto sul lato del dritto e ha avuto un'ottima resa al servizio con il 74% di punti vinti con la prima e il 58% con la seconda. Per la seconda volta in carriera al terzo turno di un WTA 1000, Bronzetti attende al terzo turno la statunitense Coco Gauff, n. 3 al mondo, che ha battuto in tre set la francese Burel.