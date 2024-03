Finalmente Lorenzo Musetti: con carattere e orgoglio, l'azzurro vince il derby dell'estetica contro Denis Shapovalov (131 del mondo ma ex Top-10) in tre set e si regala un 3° turno contro Holger Rune. Fuori Fognini, che cede in due set all'argentino Baez. Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti di carattere e talento vola al 3° turno di Indian Wells battendo Denis Shapovalov. ll carrarino, 26^ testa di serie del seeding, si è imposto con i parziali di 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 20' di un match molto equilibrato, come dimostrano i 96 punti vinti a testa. Musetti conquista il suo secondo successo sul cemento californiano della carriera contro il canadese, ex n°10 e oggi scivolato al 131 (è in gara con il ranking protetto), che non vince due match di fila da quasi un anno (Wimbledon 2023). Primo set deciso da un break nel 6° gioco in favore dell'azzurro, che poi però cede il secondo parziale e parte in ritardo di un break anche nel terzo. La reazione dal 2-4 è di carattere e volontà: con un parziale di 5-1, Musetti vola al 3° turno dove lunedì incrocerà Holger Rune, n°7 del mondo. Un solo precedente con il danese, che si è imposto nei quarti del Queen's 2023. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.