Novak Djokovic torna a Indian Wells dopo cinque anni e festeggia il successo n°400 in un Masters 1000: il serbo però soffre tre set e oltre due ore contro l'australiano Vukic. Avanti anche Medvedev, Fritz, Ruud e Rune, che sfrutta il ritiro di Raonic. Eliminato a sorpresa Hurkacz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Missione compiuta per Novak Djokovic, ma che fatica per il n°1 del mondo che tornava sul cemento di Indian Wells dopo cinque anni. Il serbo ha superato in tre set l'australiano Aleksandar Vukic con i parziali di 6-2, 5-7, 6-3 contro il 69 del ranking mondiale, dimostrando uno stato di forma altalenante, come spesso gli capita nei primi turni dei tornei. Per Nole successo n°400 a livello di Masters 1000 (record) e un 3° turno contro l'azzurro Luca Nardi. Avanti anche Medvedev, Fritz, Ruud e Dimitrov. Esordio a Indian Wells rinviato, infine, per Holger Rune. Dopo il bye al primo turno, il danese ha sfruttato il forfait di Milos Raonic a causa di un infortunio: affronterà Musetti.