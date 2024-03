Jasmine Paolini prosegue la sua corsa a Indian Wells: sconfitta ancora una volta la russa Anna Kalinskaya, già battuta un paio di settimane fa nella storica finale di Dubai. Ora la attende la russa Potapova, per proseguire il cammino californiano. Il torneo è in diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini non si ferma e accede per la prima volta in carriera agli ottavi a Indian Wells, terzo WTA 1000 stagionale. La 28enn n.14 WTA ha battuto ancora una volta Anna Kalinskaya, l'avversaria sconfitta un paio di settimane fa nella finale in cui ha celebrato il suo primo trofeo 1000 a Dubai. Partita in cui Jasmine è brava a rimontare nel terzo e decisivo set, quando si trova sotto di un break (2-3) prima di piazzare una parziale di 4 giochi a 1 che la porta in ottavi. Ora l'azzurra può sognare, visto che nella sua parte di tabellone è arrivato il forfait di Elena Rybakina, n.4 WTA e campionessa in carica. Agli ottavi Paolini affronterà la russa Anastasia Potapova, n°33 del ranking: si tratta di un match inedito tra le due, che sognano un incrocio con la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e vincitrice dell’edizione del 2022, che presiede la parte alta del tabellone.