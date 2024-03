L'entry list di Monte-Carlo: c'è anche Nadal

C'è anche Rafael Nadal tra gli iscritti al Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile. Lo spagnolo, 11 volte campione nel Principato, usufruirà del ranking protetto. Tre italiani in tabellone: sono Sinner, Musetti e Arnaldi

Inizierà dal Masters 1000 di Monte-Carlo la grande stagione del tennis su terra rossa. Manca meno di un mese al via del torneo nel Principato (in programma dal 7 al 14 aprile, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) e gli organizzatori hanno ufficializzato l'entry list. Iscritti tutti i big, compreso Rafael Nadal. Undici volte campione a Monte-Carlo, lo spagnolo usufruirà del ranking protetto così come Marin Cilic. Nadal ha rinunciato pochi giorni fa al torneo di Indian Wells, spiegando di non essere ancora pronto al rientro nelle competizioni. A guidare la pattuglia azzurra c'è Jannik Sinner, semifinalista un anno fa nel Principato. L'altoatesino è uno dei tre italiani in tabellone oltre a Musetti e Arnaldi. Gli altri azzurri, invece, figurano tra gli alternate: Sonego è l'ottavo, poi Cobolli (15), Darderi (24) e Berrettini (26), quest'ultimo con ranking protetto.