Nardi: "Ho il poster di Nole, batterlo è pazzesco"

Le parole dell'azzurro dopo la vittoria contro Djokovic: "Sono un ragazzo di 20 anni fuori dalla top 1000 che ha battuto Nole, è semplicemente pazzesco. Ho un suo poster in camera da letto, penso che lo terrò ancora. Le vittorie di Sinner mi hanno spinto a migliorare". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IMPRESA NARDI: BATTUTO DJOKOVIC IN TRE SET