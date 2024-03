E' la giornata di Sinner-Shelton a Indian Wells, dove l'azzurro va a caccia della 18^ vittoria consecutiva e soprattutto dei quarti di finale nel Masters californiano. In campo anche Jasmine Paolini, che non vuole fermare la propria corsa contro la russa Potapova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Si apre il programma degli ottavi di finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Torna in campo Jannik Sinner, che è reduce dal successo contro Struff, il 17° consecutivo che gli è valso il nuovo record per un tennista italiano. L'azzurro, ancora imbattuto in questo 2024 dove ha già trionfato a Melbourne e Rotterdam, affronterà nella notte (ore 2 italiane) lo statunitense Ben Shelton, n°16 del seeding. Due i precedenti, con una vittoria a testa. Shelton si è imposto a Shanghai (penultimo ad aver battuto Jannik), Sinner si è vendicato poco dopo a Vienna. L'azzurro è a caccia anche della seconda posizione del ranking mondiale.

Paolini-Potapova per i quarti In campo femminile tocca invece a Jasmine Paolini, che cerca il pass per i quarti in un WTA 1000 per la seconda volta consecutiva dopo Dubai, sfidando la russa Anastasia Potapova, n°33 del ranking: si tratta di un match inedito tra le due, che sognano un incrocio con la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e vincitrice dell’edizione del 2022, che presiede la parte alta del tabellone.

Il programma di oggi degli italiani su Sky e NOW [3] SINNER (Ita) vs [16] Shelton (Usa) - ore 2 (Stadium 1)

vs [16] Shelton (Usa) - ore 2 (Stadium 1) [13] PAOLINI (Ita) vs [28] Potapova - ore 19 (Stadium 1)

Gli altri match di giornata Marozsan (Hun) vs [2] Alcaraz (Spa) - ore 21 (stadium 1)

[6] Zverev (Ger) - [10] De Minaur (Aus) - 2° match dalle 21 (Stadium 2)

[11] Tsitsipas (Gre) vs [32] Lehecka (Cec) - ore 19 (Stadium 2)

[1] Swiatek (Pol) vs Putintseva (Kaz) - ore 4 (Stadium 1)

Tutti i campi visibili grazie a Sky Sport Plus Tutte le partite in programma sui nove campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno. Su Sky Sport 24 aggiornamenti live e interviste; notizie e anticipazioni poco prima dell’inizio della giornata di gioco.