Berrettini torna e vince: battuto Gaston in 3 set

Al ritorno in campo dopo 195 giorni di stop per infortunio, Berrettini batte il francese Hugo Gaston in tre set e raggiunge il 2° turno del Challenger di Phoenix. Il romano ha giocato un match in crescendo, ritrovando buone sensazioni dopo aver perso il primo parziale

Centonovantacinque giorni dopo Matteo Berrettini ritrova il sorriso. Al ritorno in campo dopo sei mesi e mezzo di stop per infortunio, l'azzurro ha vinto all'esordio nel Challenger di Phoenix, battendo il francese Hugo Gaston, n. 85 al mondo, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1. Un match che segna un nuovo inizio per Berrettini, scivolato fuori dai primi 150 giocatori al mondo, che non vinceva un incontro dal 29 agosto 2023 contro Humbert agli US Open. Poi il baratro, con il lungo stop per l'infortunio alla caviglia che a gennaio sembrava risolto in vista degli Australian Open, ma che ha richiesto più tempo per rientrare al meglio. Contro Gaston, Berrettini ha giocato un match in crescita nell'ora e 42 minuti di gioco, rimediando anche a una partenza a handicap con il primo set perso e condizionato da diversi errori. Nel secondo parziale, però, il romano cambia passo e a ogni punto vinto si carica sempre più fino a chiudere l'incontro braccia al cielo e sorridente. Berrettini affronterà al 2° turno il vincente del match tra il francese Arthur Cazaux, testa di serie n. 8 del torneo, e l'australiano Adam Walton, n. 150 al mondo proveniente dalle qualificazioni.