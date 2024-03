Sinner sorride: "Orgoglioso di come ho giocato"

Le parole dell'azzurro dopo la vittoria con Shelton negli ottavi: "Ci sono stati dei momenti difficili nel primo set, ma pensavo positivo. Sono felice per come ho approcciato positivamente il secondo set, questo mi da fiducia". E su papà Hanspeter: "Averlo qui è fantastico, la sera cuciniamo insieme e guardiamo delle serie tv"

Orgoglio e fiducia. Sono i sentimenti provati da Jannik Sinner dopo la vittoria contro Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Una prestazione che fa sorridere l'azzurro, soddisfatto per quanto fatto contro lo statunitense: "È stato un incontro diverso, sapevo che giocando contro di lui non ci sarebbe stato molto ritmo - ha spiegato Sinner - Sono orgoglioso di come ho giocato. C'era un po' di vento, il che non facilita le cose. Ci sono stati momenti difficili, soprattutto nel primo set, ma provavo a pensare positivo. Sono davvero felice per come ho approcciato positivamente il secondo set, questo mi da tanta fiducia".