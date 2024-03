Sinner-Lehecka LIVE su Sky Sport Tennis alle 19

Jannik Sinner va a caccia della seconda semifinale consecutiva a Indian Wells: l'avversario sarà il ceco Jiri Lehecka, n. 32 al mondo, reduce dalle vittorie con Tsitsipas e Rublev. Il match in programma alle ore 19 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

E' la giornata dei quarti di finale per Jannik Sinner, che cerca di incrementare i suoi pazzeschi numeri stagionali, in cui risulta ancora imbattuto e centrare la seconda semifinale consecutiva a Indian Wells. L'italiano n°3 del ranking (ma con nel mirino la seconda piazza di Carlos Alcaraz) affronta il ceco Jiri Lehecka, testa di serie n°32 del seeding. I due non si sono mai affrontati a livello ATP, ma solo in un Challenger a Ostrava nel lontano 2019 con il successo di Jannik. Il campione di Melbourne ha un record di 18 vittorie consecutive (15 nel 2024) e proverà a centrare la terza semifinale dell'anno in altrettanti tornei giocati: gli altri due, ovviamente, li ha portati a casa. Il match, in programma alle ore 19, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Dove vedere Sinner-Lehecka Il match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma giovedì 14 marzo, ore 19, sullo Stadium 2 dell'Indian Wells Tennis Garden. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Indian Wells, gli altri incontri di giornata [17] Paul (Usa) vs [9] Ruud (Nor)

[4] Medvedev vs [12] Fritz (Usa)/[7] Rune (Den)

[6] Zverev (Ger) vs [2] Alcaraz (Esp)

Tutti i campi visibili grazie a Sky Sport Plus Tutte le partite in programma sui nove campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno. Su Sky Sport 24 aggiornamenti live e interviste; notizie e anticipazioni poco prima dell’inizio della giornata di gioco.