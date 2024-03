Entra la prima finalmente a Jannik per il 15-0, poi conquista altri tre match-point: chiude i conti 6-3, 6-3 in meno di un'ora e mezzo di gioco, vola in semifinale a Indian Wells per la seconda volta di fila, vince la 19^ partita consecutiva (la 16^ del 2024) e ora 'vede' davvero da vicino il 2° posto del ranking mondiale. Sfiderà sabato il vincente di Alcaraz-Zverev