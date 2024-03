Il match tra Sinner e Alcaraz interrotto una prima volta dopo appena tre game per via della pioggia. Gesto da applausi di Jannik che tiene al riparo con l'ombrello una raccattapalle. Dall'altra parte del campo un Alcaraz intento a controllare la situazione meteo. L'incontro è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ALCARAZ LIVE