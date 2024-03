Al via oggi il torneo WTA di Miami, che precede di un giorno l'inizio del Masters 1000 maschile, che vede tra gli attesi protagonisti anche Sinner, il rientrante Berrettini e il campione di Indian Wells, Alcaraz. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti tornei sui campi di Indian Wells, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, il “Sunshine Double” prosegue in Florida, sia per gli uomini che per le donne. Da martedì, in diretta su Sky e in streaming su NOW, al via il “Miami Open 2024” secondo torneo della stagione dei Masters 1000 e quarto titolo WTA 1000 dell’anno; il “Miami Open” si gioca sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.



L'opzione Sky Sport Plus per vedere tutti i match

Tutte le partite in programma sui campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno.





Il parterre di campioni: da Sinner ad Alcaraz. E quanti italiani...

Reduce dalla vittoria di Indian Wells, Carlos Alcaraz approfitta dell’assenza di Novak Djokovic dal tabellone principale per partire con la testa di serie numero 1, seguito da Jannik Sinner, finalista a Miami nel 2023. Tutti gli altri top 10 della classifica mondiale (da Medvedev, campione in carica a Miami, a Zverev, da Rublev a Rune, da Ruud a Hurcakz e de Minaur) saranno al via di un torneo che si preannuncia dai contenuti tecnico/agonistici di altissimo livello. Oltre a Sinner, altri sei italiani sono presenti nel tabellone maschile: Lorenzo Musetti (testa di serie numero 23), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, oltre a due nelle qualificazioni: Luca Nardi e Andrea Vavassori.



Nel tabellone femminile anche Iga Swiatek, come Alcaraz tra gli uomini, proverà a completare il “Sunshine Double”, l’accoppiata Indian Wells-Miami. Alle spalle della polacca, testa di serie numero uno ci sono Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina, finalista nel 2023 e sconfitta da Petra Kvitova, al momento ferma perché in attesa del suo primo figlio. Cinque le azzurre nel tabellone: Jasmine Paolini (testa di serie numero 12), Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Camila Giorgi.



La squadra di Sky Sport per Miami

Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Gaia Brunelli, Federico Zancan e Nicolò Ramella. Al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Laura Garrone, Marco Crugnola e Fabio Colangelo. Angelo Mangiante sarà l’inviato a Miami. Su Sky Sport 24 aggiornamenti live e interviste; ogni giorno alle 12 e alle 13 il punto sulle sfide della notte, alle 15.45 circa (live anche su Sky Sport Tennis) notizie e anticipazioni poco prima dell’inizio della giornata di gioco.