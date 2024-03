Terza giornata del Masters 1000 di Miami, con l'atteso esordio di Jannik Sinner, finalista lo scorso anno, che debutta al 2° turno nel derby contro Andrea Vavassori. In campo anche altri due azzurri nel tabellone maschile: Cobolli-Norrie e Arnaldi-Bublik. Tra le donne Giorgi tenta l'impresa con la n°1 del mondo Swiatek, esordio per Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' il giorno di Jannik Sinner a Miami. Il n°3 del mondo e 2 del seeding debutta nel secondo Masters 1000 della stagione e lo fa con un derby inedito. Al 2° turno il finalista dello scorso anno (battuto da Daniil Medvedev) incrocia infatti Andrea Vavassori, n°148 del ranking, mai affrontato in precedenza (2° match dalle 17 sul Centrale). Il torinese si è liberato con un doppio 6-2 dell'argentino Cachin e ora proverà a fare lo sgambetto al suo 'capitano' in Davis. Ma è una giornata a forte tinte azzurre quella a Miami, pioggia permettendo. In campo anche Flavio Cobolli contro il britannico Cameron Norrie (nessun precedente) e Matteo Arnaldi contro il kazako Alexander Bublik (anche qui match inedito). Nel tabellone femminile spicca la sfida di Camila Giorgi contro la n°1 del mondo e fresca campionessa di Indian Wells, Iga Swiatek: 1-1 i precedenti tra le due. Debutto anche per Jasmine Paolini, giocherà contro la statunitense Katie Volynets, n.121 del ranking e promossa dalle qualificazioni. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.