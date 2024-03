Jannik Sinner cerca la sua terza semifinale a Miami: avversario è il ceco Tomas Machac, che agli ottavi ha eliminato l'altro azzurro Matteo Arnaldi. Match in programma non prima delle 20 allo Stadium. In campo oggi anche Daniil Medvedev contro Jarry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner a caccia della semifinale a Miami. L'azzurro, terza testa di serie del seeding, affronta oggi (non prima delle 20 sullo Stadium) il ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking, che agli ottavi ha regolato il compagno di Davis Matteo Arnaldi, privando l'Italia di un gustoso derby. Sinner cerca la 20^ vittoria stagionale e la quarta semifinale in altrettanti tornei disputati in questo 2024 da applausi. Non solo, perché Jannik giocherà oggi il suo decimo quarto di finale in un Masters. Machac è invece alla prima esperienza tra i migliori 8 in un torneo 1000. Tra i due non ci sono precedenti. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.