Tennis

La semifinale del Masters di Miami sarà ancora una sfida tra Sinner e Medvedev, ormai un grande classico del tennis contemporaneo. Sarà l'11° confronto tra i due: il bilancio sorride al russo che, tuttavia, non batte Jannik dalla finale di Miami 2023. Il match in programma venerdì (con orario ancora da definire) in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SINNER-MEDVEDEV, A CHE ORA SI GIOCA