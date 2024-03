Una partita senza storia durata poco più di un'ora: Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale di Miami concedendo solo tre game all'avversario. Per l'azzurro è la terza finale in Florida. Qui il meglio del match con il racconto di Elena Pero e Paolo Bertolucci: gli highlights. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

