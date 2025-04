Zverev al 3° turno, Medvedev avanza senza giocare

Esordio senza difficoltà per il n. 1 del seeding Sascha Zverev che in un'ora archivia la pratica Bautista Agut con un doppio 6-2. Medvedev supera il turno senza giocare per via del ritiro di Djere. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Buona la prima a Madrid per Sascha Zverev. Numero 1 del seeding alla Caja Magica, il tedesco ha battuto lo spagnolo Bautista Agut con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La sesta vittoria consecutiva per Zverev che non ha mai avuto difficoltà, in controllo della partita dall'inizio alla fine con grande qualità dei colpi (31 vincenti a referto, tanti dei quali arrivati dal lato del dritto) e l'aiuto del servizio (81% di punti con la prima). Zverev accede al terzo turno così come Daniil Medvedev, avanti per walkover visto il ritiro prima dell'incontro di Laslo Djere. La sorpresa di giornata, invece, è la sconfitta di Arthur Fils. Il francese, n. 13 del seeding, ha perso in due set contro l'argentino Comesana che prima di questo torneo non aveva mai vinto un match di main draw a livello Masters 1000.