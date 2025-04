Paolini al 3° turno: Boulter ko in due set

Tutto facile all'esordio per Jasmine che concede solo tre game alla britannica Boulter e accede al 3° turno dove affronterà Linette o Sakkari. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Inizia nel migliore dei modi il Wta 1000 di Madrid per Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie n. 6, è al terzo turno grazie alla vittoria in due set contro la britannica Katie Boulter, n. 40 al mondo, con un netto 6-1, 6-2 in un'ora esatta. Tutto facile per Paolini, solida e centrata contro un'avversaria che non è mai entrata in partita. Il copione del match è stato chiaro come il punteggio. C'è stata partita soltanto nei primi tre game, in cui Paolini non è riuscita a confermare il break conquistato in apertura. Da quel momento in poi un monologo azzurro, con 9 game vinti di fila. Nel finale qualche piccola incertezza per Paolini che non ha sfruttato un match point sul 5-0 e ha perso la battuta, ma poi è stata risolutiva nell'ottavo game con un turno di battuta a 15.