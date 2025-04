Matteo Berrettini raddoppia l'impegno agli Internazionali d'Italia a Roma. Oltre al singolare, il tennista romano giocherà anche il torneo di doppio. E sarà un'occasione speciale perché al suo fianco avrà il fratello Jacopo. Come annunciato dagli organizzatori, i "Berrettinis" avranno una wild card per il main draw di doppio e per la prima volta saranno in campo insieme in un Masters 1000. Il torneo di casa per Matteo e Jacopo che hanno giocato per la prima volta insieme nei tornei professionistici al Future F24 a Piombino, nel 2015. A Cagliari 2021 l'esordio Atp (raggiunsero la semifinale, fermati da Bolelli e Molteni) mentre l'ultima volta in doppio risale al torneo di Acapulco 2023.