Nicolò Cotto, tra i commentatori del tennis di Sky, presenta la sfida tra Sinner e Dimitrov. Nel VIDEO il suo intervento a Sky Sport 24, nel quale spiega cosa si aspetta dalla finale del Masters 1000 di Miami e quali potrebbero essere le chiavi tattiche decisive per risolvere il match. Il match avrà inizio alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP MIAMI, L'AVVICINAMENTO ALLA FINALE LIVE