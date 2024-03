E' Sinnermania su tutti i siti del mondo

La vittoria di Sinner al Masters 1000 di Miami ha fatto il giro del mondo, conquistando le home page di tutti i siti, non solo in Italia. Lo celebra ad esempio l'Equipe in Francia, così come Espn e Bleacher Report in America. Mentre in Spagna già fanno i calcoli per capire cosa serve ad Alcaraz per il controsorpasso a Monte Carlo...

