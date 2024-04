Lorenzo Musetti fa il suo debutto all'Estoril Open, torneo sul rosso in corso in Portogallo: il toscano esordisce proprio contro il padrone di casa Nuno Borges, n°62 del ranking. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

E' il giorno del debutto per Lorenzo Musetti, unico azzurro al via nel tabellone principale del “Millennium Estoril Open”. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il 22enne di Carrara, n.24 ATP e terzo favorito del seeding, affronta al secondo turno il portoghese Nuno Borges, n.62 del ranking. Tra i due non ci sono precedenti. A guidare il seeding il norvegese Casper Ruud, n.8 ATP e campione in carica, ed il polacco Hubert Hurkacz, n.10 ATP, entrambi in campo oggi.