Prosegue la corsa di Matteo Berrettini a Marrakech. Il n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto e rientrato nel tour tre settimane fa a Phoenix dopo quasi sette mesi di stop, si qualifica per i quarti dopo il successo con lo spagnolo Jaume Munar, n.73 ATP. 6-4, 4-6, 6-3 i parziali in due ore e 20' per l'italiano, che venerdì sfiderà in un derby tutto azzurro l'amico e compagno di Davis Lorenzo Sonego: Berrettini guida 4-1 nei precedenti, curiosamente mai sul rosso. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.