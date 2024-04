Il tennista maiorchino ha annunciato, via social, che non sarà presente al prossimo Masters 1000: "Il mio corpo non me lo permette - ha ammesso -. Per quanto possa impegnarmi, la realtà è che al giorno d'oggi non posso competere in questi tornei"

L'Atp di Monte-Carlo perde ufficialmente uno dei suoi protagonisti. Rafa Nadal ha infatti annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 che si disputerà dal 7 al 14 aprile, in diretta sui canali di Sky Sport. "Il mio fisico non me lo permette" ha detto il maiorchino via social, spiegando i motivi dietro la scelta che lo porteranno a rinunciare a uno dei suoi tornei preferiti, dove ha vinto ben 11 volte in carriera (il detentore del trofeo sulla terra rossa è Rublev).

"Continuo a impegnarmi, ma oggi non posso competere in questi tornei"

"Ciao a tutti! Sono tempi duri per me sportivamente parlando - ha esordito su Instagram l'attuale n° 649 nel ranking -. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Semplicemente il mio corpo non me lo permette. E anche se continuo a lavorare e a impegnarmi al massimo ogni giorno con l'illusione di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che al giorno d'oggi non posso. Non immaginate quanto sia difficile per me non avere la possibilità di giocare a questi eventi ancora una volta. Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato mantenendo la voglia al fine di darmi una possibilità che le cose possano migliorare. Un forte abbraccio a tutti e grazie per l'affetto e il sostegno sempre!".