Roma, i risultati delle quali: Passaro al 2° turno

Passaro batte l'americano Kovacevic e raggiunge il secondo turno delle qualificazioni: il perugino affronterà il croato Ajdukovic per un posto nel main draw. Fuori le altre wild card azzurre. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 19 maggio

GABRIELA SABATINI GUEST STAR SKY A ROMA - LA GUIDA TV