Berrettini-Sonego e non solo: il programma di oggi

E' un venerdì tinto di azzurro quello che si divide fra tre tornei, con ben cinque italiani in campo per i quarti di finale. A Marrakech la sfida tra Fognini e Kotov (secondo match dalle 13), a seguire il derby Berrettini-Sonego. Darderi protagonista a Houston. Tra le donne c'è Sara Errani impegnata a Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Italia ancora protagonista in giro per il mondo. Per la 14^ settimana di fila, almeno un azzurro è ai quarti di finale nel circuito. Questa volta si esagera, con ben cinque azzurri in campo in quattro tornei diversi. Fari puntati a Marrakech, dove la pattuglia vedrà il derby tra amici Berrettini-Sonego e la sfida di Fognini a Kotov. A Houston c'è Darderi, che vuole proseguire la sua corsa contro Giron. Le donne sono rappresentate da Sara Errani, che a Bogotà affronta la romena Bara. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.