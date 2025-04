Alcaraz: "Non voglio essere l'erede di Nadal"

Nella sua docuserie, in uscita in questi giorni, Carlos Alcaraz ha riflettuto sulla pesante eredità lasciata da Rafa Nadal: "Non voglio essere chiamato il suo successore, voglio essere me stesso. Queste faccende mettono molta pressione e possono confonderti. Temo che il tennis diventi un obbligo e voglio anteporre la felicità a ogni tipo di traguardo in campo"