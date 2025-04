Esordio vincente per Cinà: Wong battuto in 2 set

Federico Cinà batte Coleman Wong e conquista la sua seconda vittoria nel circuito Atp. In gara con una wild-card, il palermitano classe 2007 si impone 7-6, 6-1 e si regala il 2° turno a Madrid contro lo statunitense Korda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

