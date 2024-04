Nardi entra in tabellone: Muller ko in rimonta

Nardi batte in rimonta Muller dopo quasi tre ore di gioco ed entra in tabellone a Monte-Carlo per la seconda volta in carriera. Nel pomeriggio in campo anche Sonego, impegnato contro Bautista Agut per un posto nel main draw. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile

