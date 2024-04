ATP Monte-Carlo, si parte: subito Musetti-Fritz

Musetti subito in campo nella prima giornata del Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile. Il carrarese chiuderà il programma sul campo Ranieri III contro Taylor Fritz, mai battuto in carriera

Si alza il sipario sul Masters 1000 di Monte-Carlo , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile. In una giornata dedicata al round decisivo delle qualificazioni (impegnati Nardi e Sonego, rispettivamente contro Muller e Bautista Agut), ci saranno anche quattro match del tabellone principale. Tra questi c'è quello di Lorenzo Musetti che chiuderà il programma sul campo Ranieri III contro Taylor Fritz , n. 13 del seeding. Al terzo confronto in carriera con lo statunitense (bilancio 0-2 nei precedenti), Musetti vuole ripartire dopo il ko all'Estoril contro Borges. Primo match stagionale su terra, invece, per Fritz che non gioca su questa superficie dal Roland Garros dello scorso anno.

Tutte le partite su NOW con "Extra Match" e l'opzione Sky Sport Plus

Grande novità su NOW: tutte le partite del tabellone saranno visibili grazie a EXTRA Match, i canali che si affiancheranno a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno per dare la copertura completa agli appassionati dei campi da gioco in diretta. Per gli abbonati Sky c’è sempre la funzionalità Sky Sport Plus, accessibile attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Uno.