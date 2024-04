Novak Djokovic debutta con un successo convincente nel Principato: il n°1 del mondo batte 6-1, 6-2 il russo Roman Safiullin e attende agli ottavi il vincente di Musetti-Fils. Avanti anche De Minaur e Hurkacz. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile

Partenza con vittoria per Novak Djokovic a Monte-Carlo. Nel torneo che può definire di casa, il n°1 del mondo è partito con un successo convicente contro il russo Roman Safiullin. 6-1, 6-2 i parziali in appena 70' per il serbo, che in carriera ha conquistato il Masters del Principato in due occasioni (2013 e 2015). Dopo un primo set letteralmente dominato, Nole è salito in cattedra anche nel secondo, strappando il servizio altre due volte al malcapitato russo per chiudere i giochi in un'ora e dieci minuti. Djokovic attende il vincente di Musetti-Fils: lo scorso anno il n°1 uscì proprio agli ottavi contro l'italiano.