Nel video Paolo Bertolucci commenta la vittoria di Sinner a Monte-Carlo: "Non era un impegno troppo facile, invece Jannik ha risolto la pratica in poco tempo. NOn capisco come riesca a cambiare così tanto con soli 5 giorni di allenamento sulla terra battuta. Merita un 8+". Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

