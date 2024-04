Medvedev vince nettamente contro Monfils nel secondo turno del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa, ma rende memorabile la sua partita per uno scatto d'ira nei confronti del giudice di linea e del giudice di sedia, responsabili a suo dire di una chiamata sbagliata che lo ha condizionato per due game di fila. "Imbecilli e ciechi", le offese del numero quattro del mondo

Non basta la vittoria a Daniil Medvedev per sbollire la rabbia. Il tennista russo ha vinto contro Monfils nel secondo turno dell'ATP di Montecarlo, ma è stato protagonista di una dura protesta sia contro il giudice di sedia che contro il giudice di linea per un punto controverso nel quarto game del secondo set. Il numero quattro del mondo, dopo aver contestato una chiamata del giudice di linea, ha perso il punto e successivamente due game consecutivi. A questo punto ha perso le staffe e, sia durante il match che in uno dei momenti di riposo, ha rivolto parole offensive agli arbitri della partita, chiamandoli "imbecilli" e "ciechi". Quasi sorprendentemente è riuscito a evitare un warning. A fine incontro, nonostante il netto 6-2, 6-4 ha scritto su una telecamera: "Era dentro o fuori?". Un dubbio che lui non aveva a quanto pare, ma che lo ha tormentato nonostante la qualificazione agli ottavi di finale contro il connazionale Khachanov.