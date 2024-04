Arriva subito il primo colpo di scena negli ottavi di Monte-Carlo: la testa di serie n°4 Daniil Medvedev esce di scena, battuto 6-3, 7-5 dal connazionale Karen Khachanov. Avanti anche De Minaur. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Karen Khachanov si qualifica per la prima volta ai quarti di finale di Monte-Carlo. Il russo, 15^ testa di serie, sconfigge nel derby il connazionale Daniil Medvedev (4 del seeding) dopo quasi due ore di gioco con i parziali di 6-3, 7-5. Partita sempre in rincorsa da parte dell'ex campione degli US Open, ancora visibilmente nervoso come dimostra la scenata al supervisor e al giudice di sedia per una non chiamata nell'11° game del secondo set, quando ha subito il break decisivo da parte del rivale. Avanti anche De Minaur, che batte nel derby australiano Popyrin. Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW