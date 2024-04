Sinner-Tsitsipas LIVE alle 13.30 su Sky Sport

Sinner va a caccia della prima finale in carriera a Monte-Carlo: l'avversario è Tsitsipas, n. 12 al mondo, due volte campione nel Principato. Il bilancio nei precedenti è 5-3 per il greco, ma Jannik ha vinto le ultime due sfide. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT