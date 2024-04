Jannik Sinner in semifinale a Monte-Carlo: battuto in tre set il danese Holger Rune con i parziali di 6-4, 6-7, 6-3 dopo due ore e 40' di gioco. Guarda gli highlights della partita. Sabato la sfida a Tsitsipas in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

