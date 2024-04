Novak Djokovic manca ancora una volta una finale in questo 2024: a Monte-Carlo il n°1 del mondo viene battuto in tre set da Casper Ruud. Sarà dunque il norvegese a giocarsi il titolo domenica contro Tsitsipas. La finale in programma domenica alle 15: diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Casper Ruud vola in finale a Monte-Carlo. La notizia principale però è che

Novak Djokovic, tornato in semifinale per la prima volta dal 2015 nel Principato, manca ancora una volta la finale in questo 2024. Il serbo, nella sua 77^ semifinale in un Masters 1000, ha perso 6-4, 1-6, 6-4 in due ore e 20' di gioco. Ruud, n.10 del ranking ed 8 del seeding, riesce a sfatare un tabù: finora era 0-11 con il n°1 del mondo, contro cui non aveva mai vinto nemmeno un set. Per lui seconda finale in un 1000 e prima sull'amato rosso. Ruud vendica anche la sconfitta subita un anno fa da Djokovic proprio sulla terra del Roland Garros. Domani la finale con Tsitsipas, con cui è avanti 2-1 nei precedenti e ha conquistato anche l'unico confronto sul rosso (Madrid 2021). Appuntamento su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW alle ore 15.