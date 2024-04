Luca Nardi eliminato al debutto al torneo ATP 250 di Bucarest: il 20enne azzurro cede dopo oltre tre ore di lotta con il brasiliano Seyboth Wild, condizionato nel finale da un brutto infortunio alla caviglia. Ora Darderi affronta l'argentino Navone: il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luca Nardi esce di scena nel peggiore dei modi al 1° turno del torneo ATP 250 di Bucarest. Il n.81 del ranking ha ceduto 6-3, 6-7, 7-6 al brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.67 ATP dopo tre ore e un quarto di partita. Il 20enne pesarese, che ha appena cambiato coach lasciando Giorgio Galimberti e Marco De Rossi per tornare a farsi seguire dal suo allenatore storico, Francesco Sani, è infatti uscito da campo con un brutto infortunio alla caviglia. Dopo non aver concretizzato cinque match point sul 3-5, Luca si è infatti procurato una brutta distorsione. Trattato dal fisio e fasciato, ha provato comunque a restare in campo e chiudere il match, seppur faticando a camminare. Pur giocando da fermo, Nardi ha conquistato eroicamente il tie-break. Qui, nonostante la complicità di un Syboth Wild molto falloso, Nardi cede 7-2. Da valutare ora le sue condizioni in vista di Roma e del Roland Garros.