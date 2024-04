Cuore Arnaldi: annulla 4 match point e batte Baez

Straordinaria prestazione di Arnaldi che batte Baez in rimonta dopo tre ore di gioco e quattro match point annullati nel secondo set. Il ligure affronterà al secondo turno il cileno Jarry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel settimo game, con Baez che mette a segno il break alla seconda occasione utile, per poi confermarlo e salire 5-3 grazie a un punto spettacolare nella copertura a rete. Al momento di chiudere il parziale, però, l’argentino viene tradito dalla tensione e Arnaldi riesce a completare l’aggancio sul 5-5, complice anche un passante di rovescio in spaccata che gli regala la prima palla break nel match. Il set sembra avviato al tiebreak, ma l’italiano torna a soffrire al servizio e subisce un nuovo, sanguinoso break. Baez non trema e chiude il parziale per 7-5 dopo 55 minuti di gioco.

Ad Arnaldi serve una reazione che, puntuale, arriva nel secondo set: un filotto di break e controbreak tra il secondo e il quarto game regala all’italiano il 3-1. Il numero 40 ATP addirittura avrebbe un’opportunità per il doppio break sul 4-1, 40-30 in risposta, ma Baez si salva con ottimi riflessi a rete. La chance non sfruttata destabilizza Arnaldi, che perde i successivi quattro game e manda l’argentino a servire per il match. Sul più bello, però, Baez dimostra di vivere un momento nel quale ha difficoltà a chiudere le partite, commettendo persino doppio fallo sul match point. Le occasioni di controbreak si accumulano e alla quinta chance, come nel primo set, l’italiano riesce a completare l’aggancio sul 5-5. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, Arnaldi non soltanto riesce a operare il sorpasso sul 6-5, ma si trova ad avere un set point in risposta, sprecato con una stecca di dritto. Il tiebreak si preannuncia già ricco di ribaltamenti di fronte e infatti non delude le aspettative: Baez ha altri tre match point sul 6-3, ma Arnaldi rimane lì, con coraggio, mettendo addirittura a segno un ace sul 6-5. Baez salva altri due set point sul 7-6 e sull’8-7, ma nulla può alla quarta occasione. Dopo quasi due ore e mezza, si va al terzo set.

Terzo set nel quale, però, Baez ha ancora la testa a tutte le occasioni sprecate. L’argentino perde subito il servizio in apertura di parziale e poi di nuovo nel quinto game. Ad Arnaldi non rimane che amministrare il vantaggio per poi chiudere 6-2 al secondo match point. Agli ottavi di finale l’italiano affronterà uno tra il qualificato argentino Trungelliti e la testa di serie numero 9 Nicolas Jarry, contro cui Arnaldi ha perso due volte su due e sempre dopo aver avuto match point a favore.