Feliciano Lopez confermato direttore della Davis

Feliciano Lopez sarà ancora il direttore delle Final 8 di Coppa Davis. Già alla guida della manifestazione nelle ultime due edizioni disputate a Malaga, l'ex tennista spagnolo è stato confermato dall'ITF come direttore del torneo anche per il triennio dal 2025 al 2027, periodo in cui le finali verranno disputate in Italia, con l'appuntamento nel 2025 dal 18 al 23 novembre a Bologna. "La Coppa Davis è stata molto speciale per me come giocatore ed è stato un privilegio essere direttore del torneo negli ultimi due anni - ha spiegato Feliciano Lopez - Sono entusiasta di lavorare in Italia per i prossimi tre anni, a partire da Bologna questo novembre. Sono certo che costruiremo sui successi ottenuti a Malaga e darò il massimo per continuare la crescita della Davis. L'atmosfera che si crea alla Coppa Davis è unica nel nostro sport e questa stagione non farà eccezione".