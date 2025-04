Da Bucarest a Marrakech: programma di oggi su Sky

Quattro azzurri in campo oggi in campo in quattro continenti diversi. A Bucarest debutta Luca Nardi, opposto all'ungherese Fucsovics. A Marrakech, invece, riflettori su Mattia Bellucci contro il russo Kotov. In serata i match di Lucia Bronzetti a Charleston e di Lucrezia Stefanini a Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Bucarest a Marrakech, passando per Charleston e Bogotà : proseguono i primi turni dei tornei Atp e Wta in corso questa settimana, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Un martedì che inizierà dalla Romania, con l'esordio di Luca Nardi . Reduce da quattro sconfitte consecutive, il pesarese affronterà l'ungherese Marton Fucsovics , n. 90 al mondo. Un confronto inedito per Nardi che non vince dal 26 febbraio, contro Zizou Bergs a Dubai. Vuole interrompere il digiuno di vittoria anche Mattia Bellucci . Impegnato a Marrakech, il lombardo affronterà il russo Pavel Kotov , n. 107 Atp, per spezzare la striscia di cinque ko di fila. In serata spazio ai tornei femminili. A Charleston tocca a Lucia Bronzetti che affronterà la cinese Shuai Zhang , n. 176 al mondo, in tabellone dalle qualificazioni. Chiude la giornata azzurra Lucrezia Stefanini , opposta alla colombiana Emiliana Arango nel Wta 250 di Bogotà.

Tutte le partite su Sky Sport Plus e con Extra Match

