Matteo Arnaldi conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale a Barcellona: l'azzurro lascia appena 3 giochi all'argentino Marco Trungelliti (197 del ranking). Guarda gli highlights nel video. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Arnaldi si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del “ Barcelona Open Banc Sabadell”. Dopo aver cancellato quattro match point a Baez, il sanremese, numero 40 del mondo, ha superato (questa volta senza patemi) un altro argentino, il soprendente Marco Trungelliti, n.197 del ranking con i parziali di 6-3, 6-0 . Con questa vittoria, Arnaldi raggiunge il terzo e più prestigioso quarto di finale in carriera dopo i due giocati in tornei ATP 250, a Umago nel 2023 sul rosso e Brisbane sul duro a gennaio 2024. Il ligure si conferma una garanzia contro gli avversari fuori dalla Top 100: da aprile 2023 a oggi, ha infatti un record di 28/28. Arnaldi attende nei quarti l'australiano Jordan Thompson , numero 33 del mondo, o Casper Ruud , numero 6: il norvegese ha eguagliato Jannik Sinner per numero di partite vinte nel circuito ATP da inizio stagione (25).

La cronaca del match

Primo set molto equilibrato, con l'azzurro che si vede annullare tre palle break in un secondo game infinito (15' di durata) e che poi è bavo a consolidare l'assalto nell'ottavo gioco sul 3-5. Incamerato il primo parziale, in pratica non c'è più partita. Arnaldi piazza tre break, lascia per strada appena 6 punti e con un bagel chiude i conti in meno di un'ora e mezza di gioco. Il suo torneo di Barcellona prosegue, così come la striscia di italiani ai quarti di finale in questo magico 2024.