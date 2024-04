Arnaldi-Ruud e non solo: il programma oggi su Sky

Altra giornata di grande tennis per il tennis italiano. A Barcellona (2° match dalle ore 12.30), Matteo Arnaldi cerca un posto in semifinale contro il norvegese Casper Ruud, numero 6 del mondo e specialista sul rosso. Ma non è finita, perché alle 12.30 c'è Jasmine Paolini contro Elena Rybakina nei quarti del WTA 500 di Stoccarda. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la grande stagione del tennis italiano, che anche in questo venerdì porta avanti i suoi giocatori. Matteo Arnaldi si gioca un posto in semifinale al Barcelona Open Banc Sabadell”, torneo ATP 500 che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Dopo la maratona contro Baez a cui ha cancellato quattro match point il sanremese, numero 40 del mondo, ha superato negli ottavi il sorprendente argentino Marco Trungelliti, n.197. Ora l'asticella si alza notevolmente: sulla pista Rafa Nadal, infatti, il campione di Coppa Davis affronta il norvegese Casper Ruud, numero 6 del ranking, che con il successo agli ottavi contro l'australiano Thompson, ha superato Jannik Sinner per numero di partite vinte nel circuito ATP da inizio stagione (26). Ruud è reduce dalla finale di Monte-Carlo persa con Tsitsipas, con la ciliegina del successo in semifinale contro Novak Djokovic, prima vittoria contro il n°1 del mondo in carriera. Il match (2° dalle ore 12.30) in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. approfondimento Trungelliti ko, Arnaldi ai quarti: sfiderà Ruud

WTA Stoccarda, alle 12.30 c'è Paolini-Rybakina Jasmine Paolini, n°14 del mondo, affronta nei quarti del WTA di Stoccarda la kazaka Elena Rybakina (4 del mondo): l'azzurra guida 2-1 nei precedenti, con la rivale che si è sempre ritirata in entrambe le sconfitte (a Dubai senza nemmeno scendere in campo). La sfida in diretta venerdì alle 12.30 su Sky Sport e in streaming su NOW. approfondimento Paolini non si ferma più: Jabeur ko, è ai quarti

La programmazione di oggi su Sky Sport e NOW ore 12.30: PAOLINI -Rybakina

-Rybakina 2° match dalle 12.30: ARNALDI-Ruud

