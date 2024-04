Prosegue la stagione da sogno di Jasmine Paolini, che si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda: la toscana, già certa di ritoccare lunedì il suo best ranking, ha superato 7-6, 6-4 la tunisina Ons Jabeur, numero 9 del mondo. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la stagione da incorniciare di Jasmine Paolini, che vola ai quarti del torneo WTA 500 di Stoccarda, in Germania. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.14 del ranking ma già certa di salire almeno al 13° posto da lunedì (suo best ranking), ha sconfitto per la prima volta in carriera la tunisina Ons Jabeur, n.9 WTA e settima favorita del seeding, con i parziali di 7-6, 6-4. Paolini continua dunque nel suo straordinario 2024, con il primo trofeo da 1000 conquistato in quel di Dubai e i primi ottavi Slam raggiunti all’Australian Open. Venerdì Jasmine affronterà la kazaka Elena Rybakina: l'azzurra guida 2-1 nei precedenti, con la rivale che si è sempre ritirata in entrambe le sconfitte (a Dubai senza nemmeno scendere in campo). La sfida in diretta venerdì alle 12.30 su Sky Sport e in streaming su NOW.