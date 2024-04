Strada tracciata per Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 aprile al 5 maggio. L'azzurro, testa di serie n. 1 del torneo, potrebbe debuttare con il derby contro Sonego (che affronterà un qualificato). In semifinale il possibile incrocio con Medvedev, l'eventuale confronto con Alcaraz solo in finale. Di seguito il potenziale cammino di Sinner fino al titolo

